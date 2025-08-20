Denuncian posible falsedad documental en elección de nuevo gerente de Corabastos

El pasado 2 de julio, la mayoría de la Junta Directiva de Corabastos, con el apoyo del gobierno nacional, decidió remover de su cargo al gerente Francisco Javier Salcedo, que había sido elegido en abril de 2022.

Esta decisión coincidió con el mensaje que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, escribió advirtiendo que las centrales de abasto debían convertirse en un instrumento clave para controlar los precios de los alimentos, enfrentar la desnutrición y fortalecer la agroindustrialización en el país.

A partir de ese momento, se comenzó a barajar la elección del nuevo gerente de la central de abastos más importante de Colombia.

En el proceso de selección fueron postulados cuatro candidatos, entre ellos David Martínez Carrillo, quien resultó electo la semana pasada gracias al respaldo de los representantes del Gobierno Nacional y de dos delegados de los comerciantes.

Su designación ya ha generado una controversia jurídica

Según el oficial de cumplimiento de la entidad, Carlos Eduardo Rengifo Rojas, Martínez Carrillo presentó una certificación expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que tendría inconsistencias en las fechas.

Incluso, la división de infraestructura de la Rama Judicial informó que el documento no correspondía al original, por lo que no sería auténtico.

El ingeniero Efraín Cortés, de la división de infraestructura de software de la rama judicial, contesta el 15 de agosto a un requerimiento del oficial de cumplimiento de Corabastos con un mensaje contundente: “En atención a su solicitud, se ha verificado la autenticidad del documento adjunto denominado “Certificado CNDJ.pdf” a través del aplicativo Firma Electrónica disponible para la Rama Judicial, a través del link, como se indica en el documento firmado.

La respuesta de dicha validación es que “el documento NO es Auténtico”.

Dice el ingeniero Cortés que hay una inconsistencia en las fechas, y que el documento presentado por Martínez Carrillo, con fecha de 22 de julio de 2025, realmente fue generado el 4 de febrero de 2025, es decir casi cinco meses antes de entregarse como parte de la documentación requerida para verificar los antecedentes de los candidatos a la gerencia de Corabastos.

El señor Martínez Carrillo tuvo, en realidad, un antecedente disciplinario reciente. El 22 de enero de 2025, con ponencia de Juan Carlos Granados Becerra, se le sancionó por dos meses. El inicio de la suspensión se dio el 18 de febrero de 2025, y el final de la sanción fue el 17 de abril de 2025.

Por esta circunstancia, que Martínez Carrillo niega a pesar de la declaración oficial de la rama judicial sobre la autenticidad del documento presentado, se está enredando su nombramiento como nuevo gerente de Corabastos.