Crisis en la industria farmacéutica: cartera supera los $4,3 billones en primer trimestre de 2025

Un reciente estudio realizado por la Asociación de Laboratorios de Farmacéuticos junto a la firma Sectorial, revela el grave deterioro financiero de la industria, pues tan solo en el primer trimestre de 2025, la cartera alcanzó a ser de 4,3 billones de pesos, de los cuales el 61% corresponde a deuda de los servicios prestados en dicho periodo.

Sobre esta cifra, $2,7 billones corresponden a los gestores farmacéuticos, representando un 60% del total de la deuda.

Sin embargo, las tecnologías reconocidas por la Unidad de Pago por Capitación, son las que mayor peso tienen en este panorama, con un 83,7% y los presupuestos máximos, corresponden a un 16,4%.

“Hay un aumento de cartera cercano al 31% del 2023 al 2025, 154 días de recuperación de cartera, un número que afecta a toda la cadena y que se vuelve endémico de cara a la solución, un 60% de esa cartera focalizada en los gestores farmacéuticos”, indicó el presidente de Afidro, Ignacio Gaitán.

Señalan que el problema de desfinanciamiento es el insuficiente ajuste del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. El informe revela que, aunque entre enero y abril se giraron 29,8 billones, un 6,29% más que en el mismo periodo de 2024, este aumento no refleja de forma adecuada las necesidades ni las dinámicas del sistema de salud.

También se encuentra la disminución del 5,14% en los recursos asignados para financiar tecnologías no incluidas en la UPC; lo que se conoce como Presupuestos Máximos(PM).Este rubro,pasó de $1,22 billones en los primeros cuatro meses de 2024 a $1,16 billones en el mismo periodo de tiempo del 2025.

Las cifras al cierre del 2024

La cartera de los afiliados de AFIDRO alcanzó los 4,6 billones de pesos a finales de 2024, evidenciando un volumen significativo de la deuda. De este valor, el 76% era cartera corriente, $1 billón era vencida, y más del 3,33 % contabilizaba más de 366 días.

“Hay, sin duda, una grave situación de liquidez que imposibilita, a todos los que hacen parte del engranaje del Sistema cubrir sus obligaciones financieras, por lo que se alimenta la desconfianza misma entre los actores. Estamos frente a una asfixia financiera que se ha convertido en el mayor obstáculo para garantizar el acceso a la salud de los pacientes y usuarios”, dijo Alejandro Escobar, de la firma Sectorial.