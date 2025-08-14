¿Crisis de acceso a medicamentos? Balance y cifras preocupantes, según Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un balance preocupante sobre el acceso a medicamentos en Colombia, a través de la Estrategia de Respuesta Inmediata implementada mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional.

Este seguimiento, iniciado el 10 de abril, evidenció que el 48% de los pacientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) encuestados no ha recibido solución a sus solicitudes.

Adicionalmente, entre el 60% y el 80% reportó no obtener sus medicamentos o recibirlos de forma incompleta, lo que los obliga a comprarlos en droguerías a precios altos, según explicó la defensora Iris Marín Ortiz.

Este panorama refleja un impacto mayor en zonas rurales y comunidades étnicas, donde las dificultades de transporte, infraestructura y abastecimiento profundizan las brechas existentes.

En este contexto, la Defensoría advirtió que la falta de respuesta oportuna no solo vulnera el derecho a la salud, sino que incrementa el riesgo para pacientes con enfermedades crónicas, urgentes o de alto costo, generando consecuencias graves en la calidad y esperanza de vida.

¿Cuál es el impacto en pacientes y las EPS más señaladas?

Un estudio con 2.010 participantes reveló graves fallas en el suministro de medicamentos esenciales como losartán, metformina, levotiroxina y atorvastatina, claves para tratar hipertensión, diabetes, trastornos tiroideos y problemas cardiovasculares.

El 40% de los casos afectó a afiliados de la Nueva EPS, seguida por Sanitas con el 15%, Salud Total con el 10% y Cajacopi con el 5%, concentrando entre todas el 70% de los reportes.

Ante la falta de entrega, el 56% de los pacientes decidió pagar los fármacos por su cuenta, el 13% redujo las dosis y el 18% optó por esperar o suspender el tratamiento.

Por otra parte, estas decisiones, forzadas por la carencia de medicamentos, han derivado en descompensaciones clínicas, agravamiento de enfermedades crónicas y mayor presión sobre hospitales, que enfrentan un riesgo de colapso.

Del mismo modo, la situación ha erosionado la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud, poniendo en evidencia la urgencia de medidas correctivas inmediatas para garantizar el acceso equitativo y oportuno a tratamientos vitales.

¿Qué se está haciendo, frente a esta problemática?

La Defensoría del Pueblo, junto con la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Adres, ha impulsado la creación de Puestos de Mando Unificado (PMU) regionales, integrando a veedurías ciudadanas, personerías y organizaciones civiles para fortalecer la vigilancia del acceso a medicamentos.

En Bogotá se anunciaron compromisos, entre ellos la inclusión de Fiduprevisora en mesas interinstitucionales, la atención prioritaria a veteranos de las Fuerzas Militares, la citación de entes de control en los procesos de negociación, un monitoreo especial a las EPS Famisanar y Cajacopi, y un seguimiento específico a las EPS indígenas (EPSI). Estas acciones buscan articular esfuerzos y cerrar brechas en la entrega de tratamientos.

Por último, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el país enfrenta un reto que compromete directamente la dignidad humana, por lo que resaltó: “Necesitamos ir un paso más allá para darle solución a este problema tan crítico”, destacando la urgencia de respuestas efectivas y sostenibles que garanticen el derecho a la salud de la población colombiana.