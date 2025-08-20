Ciudadanos advierten aumento en venta de estupefacientes en el pasaje comercial Estación Central

Cúcuta

Veedores ciudadanos y habitantes de la zona céntrica de Cúcuta denuncian un aumento significativo en la presencia de consumidores de estupefacientes en espacios públicos.

Una de las principales problemáticas estaría en la calle 11a entre avenidas 6 y 7 donde algunos expendedores han tomado el pasaje comercial Estación Central como uno de sus puntos estratégicos.

“Pedirle a las autoridades que por favor nos colaboren contra esta mala situación que estamos presentando con los consumidores de la calle 11a, específicamente se llama Estación Central, eso se presenta a diario después de las 5:30 de la tarde todos los días de la semana. Hay unas ventas de comida en las tardes, pasteles, morcillas y demás alimentos, y hay un sitio donde llegan personas de la tercera edad a divertirse, a tomarse un refresco, un agua, una cerveza, algo así, porque todos somos de la tercera edad, mayores de 60 años y ellos nos perjudican, porque nosotros somos personas sanas y ese olor de esa droga nos está perjudicando” dijo a Caracol Radio uno de los habitantes de la zona céntrica de Cúcuta.

Insisten a las autoridades en dar continuidad a la presencia constante en este punto para evitar que consumidores, expendedores y personas en condición de calle se sigan tomando este punto.

“Les pido encarecidamente que por favor hagan más recorridos por ahí, más patrullaje y que traten de ser más drásticos contra estas personas porque se vuelve una camaradería, entonces así no puede ser posible que un policía se vuelva camarada de esas personas que venden alucinógenos y las consumen. Había un momento donde había patrullaje, pero igual ellos pasan, se van, pasa la patrulla y ellos vuelven, regresan, esconden sus cosas por ahí en los escaños, en la redomita y vuelven, es más, creo que tienen el atrevimiento hasta de ponerse agresivos con los señores de la patrulla” puntualizó el ciudadano.