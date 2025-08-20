Casos de autoeliminación preocupa a las autoridades de salud en Neiva.

Ampliar

“Hay muchas enfermedades de salud mental que no están diagnosticadas. La Organización Mundial de la Salud habla de que casi el 70% de las personas tienen problemas de salud mental y esto claro que se ve materializado cuando vemos el estrés, cuando vemos la ansiedad, la depresión, muchísimo sin diagnóstico dentro de nuestros hogares a veces creyendo que son cambios en el estado de ánimo, pero es que la persona está afrontando un problema de salud mental. Entonces, ¿cómo identificarlo? Así lo expresa Lilibeth Galván, secretaria de salud de Neiva al analizar la problemática en la ciudad.

Son 15 suicidios consumados hasta la fecha en 2025. lo cual prende las alarmas. Porque el año pasado 28 casos, de auto eliminación, se presentaron. En genero los más afectado son mujeres en edad adultas, mujeres mayores y un grupo importante son de población joven hasta los 30 años en donde se presentan los impulsos de intentos de suicidio, pero en cuanto la materialización del suicidio como tal, el 90% son los hombres, dijo la funcionaria.

Galván recordó que, si “hay un cambio en el comportamiento, en la forma de recibir los problemas y si las personas se aíslan, que no mantienen el contacto con las familias en las viviendas, Es importante pedir asesoría, pedir ayuda, buscar en el sistema de salud o buscar a algún amigo que esto sirve muchísimo, a veces escuchar, hablar, darle un abrazo a las personas que están en nuestra vivienda”. Puntualizó la secretaria de salud del municipio.