Atlético Huila mantiene partidos a puerta cerrada mientras define futuro de su proyecto

El club atraviesa un momento decisivo en cuanto a su proyección y sostenibilidad. Actualmente se analizan diferentes opciones tanto a nivel institucional como privado, en coordinación con las autoridades. La responsabilidad de los socios y la junta directiva es tomar una decisión que garantice viabilidad, sostenibilidad y futuro para el proyecto deportivo.

Por ahora, la determinación es mantener los partidos a puerta cerrada hasta finalizar la temporada. Esta medida responde a la imposibilidad de garantizar condiciones seguras en el estadio, tras el incumplimiento de compromisos adquiridos en el pasado para adecuar la infraestructura. La noticia recibida a inicios de agosto, que prohibía el ingreso de público, generó gran incertidumbre.

Según Carmenza Sánchez, Representante de Accionistas Mayoritarios, afirmo que “pese a la situación, la directiva envió un mensaje de tranquilidad, afirmando que existe un fuerte compromiso con el proyecto deportivo y su impacto social. El club trabaja en la formación de jóvenes talentos y en el fortalecimiento del tejido comunitario. No obstante, se insiste en que son necesarias instalaciones dignas y adecuadas para que dicho proyecto se consolide”.

En este sentido, los directivos descartan soluciones provisionales como graderías móviles o palcos temporales. Consideran que el equipo, la afición y la ciudadanía merecen un escenario de primer nivel. Aunque se plantean alternativas como la habilitación parcial de tribunas, advierten que los tiempos de ejecución son largos y requieren estudios técnicos y financieros detallados.

Finalmente, los accionistas mayoritarios reiteraron que no impondrán plazos a las autoridades, pues su rol no es político. Sin embargo, esperan tomar una decisión responsable en el menor tiempo posible. Entre las alternativas en estudio se contemplan apoyos del sector privado y público, así como propuestas de otros departamentos, sin que hasta ahora exista una determinación definitiva.