Atentado a empresa de transporte en Cúcuta

Autoridades investigan el origen de una granada, que al parecer cayó de una motocicleta en movimiento en Duitama

Cúcuta

Un nuevo atentado contra una empresa de transporte urbano se registró en la ciudad de Cúcuta en las últimas horas.

Hacía las 10:30 pm, las autoridades reportaron la acción violenta contra la sede de la entidad, en inmediaciones de la Terminal de Transporte de Cúcuta que por fortuna no dejó personas lesionadas, tan solo daños materiales.

Las autoridades investigan quienes serían los responsables del hecho, que vuelve a golpear a ese gremio.

Las empresas de transporte han venido alertando a las autoridades sobre las acciones extorsivas que se han venido adelantando contra este sector.

Con esta acción terrorista se eleva a tres el número de casos violentos que se han cometido contra el gremio de transporte.

En la zona,, sector de la Comuna Uno, donde se presentó el hecho delinquen bandas transnacionales como El Tren de Aragua y los Ak 47.