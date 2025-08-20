Acuacar impulsa iniciativa comunitaria en Bayunca para promover el desarrollo y el bienestar local

Cartagena

Como parte de su compromiso con la responsabilidad social empresarial, Aguas de Cartagena lideró un espacio de diálogo con líderes comunitarios en la población de Bayunca, con el propósito de contribuir al desarrollo local, fortalecer el tejido social y promover acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la jornada, se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas charlas educativas sobre el uso responsable del agua, jornadas de limpieza y embellecimiento de espacios públicos, atención personalizada a los usuarios y espacios de diálogo ciudadano. Estas acciones fueron diseñadas para fomentar la participación activa de la comunidad y promover una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del entorno y los servicios públicos.

Como muestra de su compromiso ambiental y social, Aguas de Cartagena realizó la donación de plantas ornamentales, que serán sembradas en el parque del sector. Esta acción no solo busca embellecer el espacio público, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado del entorno por parte de los habitantes de Bayunca.

Con estas iniciativas, la empresa reforma el compromiso con la responsabilidad social y la transformación ecológica, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6: Agua limpia y saneamiento para todos.

En el marco de esta actividad, la compañía invitó a toda la comunidad a continuar adoptando prácticas responsables en el uso del recurso hídrico, tales como: Cerrar las llaves mientras se enjabonan las manos o se cepillan los dientes, reparar oportunamente fugas o goteos en grifos y tuberías, evitar el uso excesivo de agua en actividades como el lavado de vehículos o el riego de jardines y reutilizar el agua siempre que sea posible para reducir el consumo.

El cuidado del agua es una responsabilidad compartida que garantiza la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.