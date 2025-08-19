Un policía fue asesinado por un francotirador en El Tarra

Cúcuta

Una nueva acción violenta se registró en contra de la fuerza pública en la región del Catatumbo dejando a un policía muerto.

Un francotirador atacó a los uniformados cuando realizaban labores de patrullaje por el centro del municipio de El Tarra, acabando con la vida del subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo.

“Cuando se encuentran desarrollando actividades de control en el municipio de El Tarra, en el sector del parque, muy cerca de la alcaldía municipal. Un facineroso bandido del ELN, le ocasiona la muerte a un subintendente de la Policía Nacional. Lamentamos enormemente este hecho y nos solidarizamos con su familia. Lo único que quiero poner en conocimiento es que muchas veces esta organización criminal, lo único que hace es precisamente sembrar el miedo, pidiendo ciertas ventajas en el aspecto militar y policial para hacer este tipo de acciones” dijo a Caracol Radio el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander.

El comandante insiste en la necesidad de dar continuidad a las acciones policiales en los diferentes municipios para mantener el control en estas zonas golpeadas por el conflicto.

“Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN, porque no es otra la organización que hace presencia en este lugar, que solo ataca a traición” puntualizó el coronel Arévalo.

En el municipio se realizó un despliegue inmediato de los uniformados para recuperar el control e intentar dar con los responsables de esta acción violenta.