Tres muertos y un herido en ataques violentos en el departamento

Cúcuta

Cuatro hechos de violencia se reportaron durante las últimas horas en el área metropolitana y la región del Catatumbo.

El primer hecho se reportó en el sector conocido como la Piedra de las Brujas del barrio Rudesindo Soto.

Según la información preliminar entregada por la comunidad a las autoridades, la víctima se encontraba en su vivienda cuando llegaron cuatro hombres con la intención de prender fuego a la infraestructura, y al identificarlo le dispararon en repetidas oportunidades acabando con su vida de manera inmediata.

En la huida, uno de los atacantes se accidentó estrellando su motocicleta contra una vivienda, por lo que fue capturado por la Policía Metropolitana.

El segundo hecho se reportó en la avenida 14a con calle 18 del barrio Toledo Plata donde un hombre resultó herido después de haber sido atacado a disparos en su vivienda.

De manera inmediata sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial donde recibió atención médica.

El tercer caso se registró en el barrio Cuberos Niño donde un joven de 17 años fue asesinado a disparos.

En una callejuela de la calle 23 este menor habría sido interceptado y atacado con arma de fuego.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar y preliminarmente informaron que la víctima pertenecería a una banda que tiene injerencia en la zona.

El último hecho se reportó en la región del Catatumbo, específicamente en el municipio de Tibú, donde un hombre fue asesinado al interior de un establecimiento comercial.

La víctima se encontraba en un billar del sector La Talanquera en el barrio Santander de esa localidad cuando fue atacado a disparos acabando con su vida de manera inmediata.