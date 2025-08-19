Tres internos heridos en incendio que se registró en una celda de la cárcel de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que tres internos de la cárcel de Ibagué resultaron con heridas de consideración en medio de un incendio que se presentó en una de las celdas del centro de reclusión.

Los hechos que son por ahora materia de investigación para establecer las causas de la conflagración se registraron en el pabellón 11, estructura 1 del Coiba de Picaleña, en medio de la emergencia los privados de la libertad José Manuel Guzmán Godoy, alias ‘Chepe’ de Medellín y Rubén Darío Santacoloma de Ibagué llevaron la peor parte, siendo recluidos en el Hospital Federico Lleras Acosta.

“Los mismo presos me han dicho que ha habido un incendio en una celda y que hay tres personas lesionadas y que no se sabe si fallecieron o están heridas, pero que el hecho si pasó, estoy esperando información de la cárcel, pero no la han suministrado”, dijo Flor Munera, integrante de la comisión de derechos humanos del Tolima.

Por otra parte, sostuvo que “Este tipo de hechos como incendios es poco común en esta cárcel, si muy habitual las riñas entre detenidos, incluso se han presentado muertos. Acá hace un buen tiempo que no sucedía, pero esperamos información concretar por parte de las directivas del centro de reclusión”.

¿Qué se sabe de los internos lesionados en la cárcel de Picaleña?

José Manuel Guzmán Godoy, alias ‘Chepe’ es un hombre de 37 años, esta persona sufrió lesiones en la cara, cuello, brazos. A nivel delincuencial tiene dos condenas, una por fuga de presos y la otra por concierto para delinquir. En el 202 participó en una fuga masiva de internos de una estación de Policía en Medellín.

Rubén Darío Santocoloma López, es un hombre de 29 años, registra dos condenas por hurto calificado. Presentó lesiones en la cara, cuello y otras parte del cuerpo.

Hasta el momento las directivas de la cárcel de Ibagué no se han pronunciado por este hecho en el que resultaron tres internos lesionados a causa de un presunto incendio en una de las celdas.