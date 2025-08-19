Suspenden temporalmente la captación de SOAT y tecnomecánica en fotodetección de Los Patios

Cúcuta

Después de conocerse el malestar de la ciudadanía del municipio de Los Patios por la captación de SOAT y tecnomecánica, se llevó a cabo una importante discusión en el Concejo Municipal con participación de la empresa encargada.

Los corporados insisten en que se debe realizar el respectivo proceso de socialización antes de empezar dichas captaciones.

“No podemos permitir como co-administradores que estas situaciones se apliquen y empiecen a regir sin un debido proceso, sin garantizar un principio constitucional que está contemplado en el artículo 209, que es el principio de publicidad. Todas las actuaciones administrativas que se generen deben garantizar el principio de publicidad. De tal manera, en esta aplicación no se había realizado” dijo a Caracol Radio Jorge Barco, concejal del municipio de Los Patios.

En esta sesión se determinó suspender temporalmente la captación mientras se realizan las respectivas socializaciones.

“Desde el Concejo Municipal levantamos la voz de rechazo y como corporación hicimos ese llamado de atención para que estos cobros se iniciarán con la debida publicidad. La empresa toma la decisión de suspender temporalmente, es decir, que en estos meses de agosto y septiembre van a estar socializando esta medida y a partir del 1 de octubre ya inician sus respectivos cobros, como lo establece la norma, como lo establece la ley” puntualizó Barco.

A pesar de esta decisión insisten a la ciudadanía en respetar las normas de tránsito y cumplir con todos los requisitos de ley a la hora de transitar por las vías del municipio.