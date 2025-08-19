Supersalud renueva direcciones en Nueva EPS, Coosalud y SOS para fortalecer la intervención

Supersalud alerta posible pérdida de más de 200 mil millones por parte de la EPS Coosalud

La Superintendencia Nacional de Salud anunció cambios en la Nueva EPS, Coosalud y SOS. La decisión, encabezada por el superintendente Giovanny Rubiano García, busca fortalecer la gestión, además de acelerar los planes de intervención en curso.

Tras más de ocho meses al frente de Nueva EPS, Bernardo Camacho finaliza su gestión “con avances en la transición hacia una entidad mayoritariamente pública, la puesta en marcha del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de una auditoría forense internacional”, explica SuperSalud.

A este lugar, llega Gloria Libia Polanía Aguillón, quien cuenta con 33 años de experiencia en el servicio público del sector salud.

En Coosalud, el nuevo agente interventor será Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien era el interventor de Servicio Occidental de Salud (SOS). A su vez, en SOS asumirá el cargo Sergio Andrés Gil Celis.

De acuerdo con Rubiano, los cambios son realizados para consolidar acciones prioritarias como fortalecer la atención primaria, estabilizar las redes de prestadores en todos los niveles, impulsar la negociación conjunta de medicamentos y asegurar la gestión de auditorías médicas en las EPS intervenidas.