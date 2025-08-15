Supersalud reporta cierre del 83% de reclamos a EPS en el primer semestre de 2025

La Superintendencia Nacional de Salud, anuncia que entre enero y julio de 2025, se cerró el 83,3% de los reclamos en salud reportados por los usuarios a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), lo que equivale a 990.322 casos atendidos de un total de 1.187.759 radicados.

“El llamado a todas las EPS, no solamente las intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población, es dar solución efectiva a los reclamos de los ciudadanos, evitando la reapertura de casos ya cerrados”, dijo Rubiano García, Superintendente.

Reporte de reclamos en salud de régimen especial y de excepción

Según el Magisterio, se registra un total de 23.470 reclamos de enero a julio de 2025, de las cuales 22.737 se encuentran cerradas en el mismo período.

En cuanto a la Policía Nacional, de un total de 16.388 quejas registradas entre enero y julio de 2025, 14.609 quejas ya se registran como cerradas.

¿Cuál es el reporte en los reclamos en salud por EPS?

En lo corrido de este año, con corte a junio 30 de 2025, la Supersalud registró un total de 202,11 reclamos por cada 10.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, pese a que en el acumulado la tasa ha crecido.

Siendo las cinco EPS con mayor tasa de reclamos de usuarios en lo corrido del año, Comfenalco Valle con 298.75, Capital Salud con 289.82, Famisanar 277.41, SOS 268.80 y Compensar 263.79.

En relación con las EPS con medida de intervención, después de SOS y Famisanar, las EPS con mayor tasa son:

Sanitas: 220.70,

220.70, Nueva EPS: 209.23.

209.23. Savia Salud : 192.05.

: 192.05. Capresoca: 177.17.

177.17. Coosalud: 125.03.

125.03. Emssanar: 124.98.

124.98. AsmetSalud: 93.41.

Reporte de las EPS sin medida de intervención

En cuanto a las EPS sin medida de intervención, Salud Total reporta 249.63 reclamos de sus usuarios, Sura con 223.68 y por debajo de la tasa, se encuentran Salud Mía con 164.12 usuarios y Alianzalud con 140.52.

Con este reporte, la Superintendencia Nacional de Salud llamó a todas las EPS a garantizar soluciones a las reclamaciones de los usuarios y a evitar que los casos cerrados sean reactivados. Según la entidad, con corte al 14 de agosto, el 0,55% de los reclamos han sido abiertos nuevamente.