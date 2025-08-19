Siete meses de la crisis del Catatumbo

Cientos de desplazados llegaron a Cúcuta en busca de ayuda y refugio frente a la actual (Colprensa - Catalina Olaya)

Cúcuta

Al cumplirse siete meses de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo en Norte de Santander, las autoridades en Norte de Santander y las víctimas siguen reclamando la presencia del gobierno nacional.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas dijo a Caracol Radio que “lamentablemente se ha vuelto paisaje la guerra que se vive en la región y donde brilla por su ausencia el estado a pesar de la tragedia que viven las personas en el territorio”.

Dijo el líder social que “desafortunadamente este complejo panorama solo ha generado desarraigo, crisis en los núcleos familiares,y desprotección para las víctimas que incluso algunas retornaron con grave riesgo”.

Manifestó su malestar por la falta de respuesta a la demanda de necesidades de las personas afectadas por la guerra entre el ELN y las disidencias armadas, que deja más de 73 mil desplazados.

El señor Mayorga cuestiono como se produjo la atención a los firmantes de paz entregándoles mil doscientas hectáreas en la zona rural de Cúcuta mientras las víctimas del desplazamiento forzado se quedaron sin albergues y desprotegidos.