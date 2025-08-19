Ibagué

Sancionan a 10 conductores por manejar en estado de embriaguez en Ibagué

Según las autoridades de tránsito en el puente festivo se impusieron 190 comparendos por conducir sin licencia, no portar el SOAT ni la revisión técnico-mecánica vigentes y prestar servicios de transporte bajo al informalidad.

Operativos de Tránsito y movilidad en Ibagué

Julio Montiel

Ibagué

Las autoridades de tránsito entregaron el balance operacional del puente festivo comprendido entre el 16 y 18 de agosto en la ciudad. Durante este periodo se reportaron 15 lesionados en siniestros viales en Ibagué.

A la vez se impusieron 190 comparendos, de las cuales, 10 fueron sanciones por conducir en estado de alcoholemia, situación que se ha convertido en costumbre cada fin de semana en la capital del Tolima.

En materia de accidentalidad se reportaron 10 siniestros viales con un total de 15 personas lesionadas”, resaltó Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad.

Otras infracciones de tránsito

Las demás infracciones corresponden a conducir sin licencia, no portar el SOAT ni la revisión técnico-mecánica vigentes, dejar el vehículo en estado de abandono, entre otras.

“Desde la Alcaldía de Ibagué seguiremos promoviendo la cultura vial y el respeto por cada actor vial a través de nuestras campañas de pedagogía que hemos realizado a lo largo y ancho de la ciudad”, puntualizó el director operativo de la Secretaría de Movilidad.

Dato: entre los comparendos impuestos están los aplicados por el transporte ilegal, operativos que se han incrementado en la ciudad por directriz de la Superintendencia de Transporte.

