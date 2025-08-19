Reporte de siniestralidad y operatividad en Neiva durante el fin de semana

Neiva

La Secretaría de Movilidad de Neiva entregó el reporte de siniestralidad correspondiente al fin de semana. En total se registraron tres siniestros viales, de los cuales uno dejó como saldo una persona fallecida en el corregimiento de Fortalecillas. Además, otras tres personas resultaron heridas en diferentes accidentes y fueron remitidas a centros asistenciales.

De igual manera, la autoridad reportó 21 choques simples, los cuales, por la naturaleza de los hechos, no requirieron la intervención directa de los agentes de tránsito. En lo relacionado con operatividad, se impusieron 423 órdenes de infracción, 123 motocicletas fueron inmovilizadas y también 10 vehículos particulares.

Leonardo Salas, de la Secretaría de Movilidad, comento que “hizo un llamado especial a los neivanos para cumplir las normas de tránsito y utilizar los elementos de protección. La mayoría de los incidentes se relacionan con motociclistas que no usan casco ni chaleco reflectivo, además de no portar la documentación obligatoria al día, como el SOAT y la revisión técnico-mecánica”.

Finalmente, las autoridades recordaron que está prohibida la circulación de motociclistas en Neiva después de las 10:00 de la noche, según decreto vigente. Sin embargo, se evidenció que varios conductores continúan infringiendo esta medida, lo que aumenta la accidentalidad en la capital huilense.