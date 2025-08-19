Real Cartagena volvió al triunfo en el Jaime Morón: goleó 4-0 a Leones

La salida del estratega argentino Martín Cardetti le vino bien a Real Cartagena que en el estadio Jaime Morón, dio buena cuenta y goleó a Leones dejándolo como colero del torneo BetPlay.

Se jugó la fecha seis en el ‘nido auriverde’, cuyos escasos aficionados gritaron gol en cuatro ocasiones. Los tantos auriverdes fueron obra de Fredy Montero al minuto 11, Álvaro Meléndez al 38 y 83, y Felipe Acosta Bayer se reportó a los 38, ubicando al equipo en la quinta casilla con 9 puntos, y una gran expectativa para el arribo esta semana del DT tolimense Hernán Torres.

La próxima salida heroica será por la séptima fecha en condición de local, el viernes 22 de agosto a las 6:00 p.m.