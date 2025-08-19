Por cambio en los agentes interventores de las EPS Anthoc piden a la Supersalud resultados

Cúcuta

Respetuosos se mostraron los trabajadores del sector de la salud frente a los anuncios hechos en las últimas horas de cambiar los agentes interventores de algunas Eps.

Desde la Asociación de trabajadores de Hospitales y Clinicas, Anthoc su presidente Jesús Vergel dijo a Caracol Radio que “los cambios son buenos siempre y cuando sea para mejorar, y lo más importante hoy en la red pública es que la superintendencia de salud pueda revisar la situación de los hospitales para que nos paguen la platica que nos deben”.

“Con la buena administración del doctor Hernando Mora donde se han logrado unos recursos, y con los del orden central se permita una mejoría en la atención de todos los que requieran el servicio en el HUEM” dijo el líder sindical.

Indicó que “hoy tenemos muchas expectativas sobre la platica que nos adeudan, pero que le aumenten a los giros que entregan mensualmente, se necesitan los recursos y los usuarios no dan espera”.

Finalmente manifestó que “si se van hacer unos cambios que sean para el bien de las instituciones públicas y paguen los recursos que se les adeudan a las instituciones públicas que paguen los servicios prestados”.