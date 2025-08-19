Más de nueve barrios se vieron afectados por rotura de tubo en Atalaya. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

La comunidad del barrio Claret y aledaños aún no salen del asombro, después de la rotura de un tubo de agua potable la madrugada de este sábado.

“Fue algo que nos sorprendió, no pensamos que esto fuera a suceder. Un taxi fue el más afectado. Una vez ocurrió esto, cuadrillas de Aguas Kpital llegaron al lugar para ponerse frente a la emergencia” dijo Jesús Enrique Arias, presidente de la Junta de Acción Comunal de Claret.

Aseguró el líder comunal, que los arreglos efectuados ese sábado no fueron fructíferos, pues una vez se restableció el suministro del agua, se volvió a presentar otro daño, que obligó a la empresa a paralizar el servicio para volver a verificar el daño.

“Esperamos que hoy, en el trascurso del día, se restablezca el servicio. Las cuadrillas han estado trabajando allí. Fueron nueve barrios los que se vieron afectados por esta situación. El transito también estuvo afectado en la zona” agregó Arias.

Las autoridades están llamando la atención de los conductores, para que se transite con precaución en la zona afectada.