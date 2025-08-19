La Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, recibió la reacreditación de alta calidad

Colombia

En los micrófonos de Caracol Radio, el rector de la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, Ivaldo Torres, confirmó que la institución recibió, por parte del Ministerio de Educación, la reacreditación institucional en alta calidad multicampus.

Esto es un logro relevante en materia educativa ya que la Universidad ha logrado esto durante seis años y, además, no es un secreto que la acreditación en alta calidad es uno de los aspectos más importantes que se puede recibir en el sector académico.

Ivaldo Torres, cabeza de la institución, destacó que recibieron la noticia con “toda la dicha y la alegría” para las sedes de Pamplona, en Pamplona, y en Villa del Rosario, Norte de Santander.

Por otro lado, el funcionario quiso en este medio resaltar la labor de las personas que, según dijo, hicieron que este logro fuera posible.

“A nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros administrativos, agradecerles por el esfuerzo y compromiso y entrega que nos permite hoy ser una de las universidades referentes en Colombia desde el nororiente colombiano”, relató.

Por otro lado, Torres también hizo referencia a lo que significó, en materia de justicia, que mantenga su cargo como rector.

“Siempre hemos estado claros en el propósito de buscar una oportunidad en poder ser esta persona que pueda liderar la universidad (…) Dentro del ejercicio hay personas que consideran o tienen otros pensares y es normal que ocurra, pero hoy Dios nos habla a través de estos fallos en donde las medidas cautelares fueron negadas, se ratifican, continuaremos y estaremos presentes aquí para sacar adelante nuestra universidad”, aseveró Torres.

Así mismo, se debe mencionar que la Universidad va más allá del tema educativo, pues está haciendo parte de la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes en esa región del país: del Centro de Convenciones Virgilio Barco.

““Somos un aliado muy importante de la Gobernación de Norte de Santander (…). El Gobierno Nacional también hay hecho lo propio y hoy tenemos la misión de ayudar a consolidar ese proyecto. Nos toca ser el operador y esperamos que la gobernación complemente el proceso con la interventoría para dar inicio y colocar la primera piedra”, concluyó.

Finalmente, Ivaldo Torres habló sobre la labor que se adelanta en la institución tanto de manera educativa como administrativa.

“Hoy dentro de lo público estamos en el escalafón número 11. En algún momento mencionamos que queríamos estar dentro de las 10 primeras y estamos trabajando para ese propósito, por lo cual hoy presentar la noticia de la reacreditación ya nos da mucha fuerza para seguir avanzando en ese elemento”, dijo.