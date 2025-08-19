Investigan supuesto secuestro y extorsión a turistas mexicanos en zona insular de Cartagena

A través de la red social X el alcalde de Cartagena Dumek Turbay confirmó que, una vez conocido el caso, actuaron a través de la Secretaría de Turismo y la Policía.

En la publicación el mandatario asegura que los delincuentes fueron identificados, capturados y puestos a disposición de la Fiscalía y los turistas afectados tienen toda la asistencia y respaldo de la Alcaldía de Cartagena.

El caso inicialmente fue dado a conocer a través de un video por Liliana del Carmen Campos Puello, conocida como “La Madame”. La mujer denunció que una pareja de turistas mexicanos fue secuestrada por dos lancheros cuando regresaban de la zona insular hacia Cartagena, quienes les habrían exigido $1’800.000 para llevarlos finalmente hasta las playas de Castillogrande.

En el audiovisual se ve a los turistas, visiblemente perturbados, quienes fueron atendidos inicialmente por el cuadrante de la Policía.

En articulación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Interior y la Capitanía de Puerto se pudo inmovilizar la embarcación, identificada con el nombre ‘Shadday’ y fueron identificados los presuntos responsables.

La Secretaría de Turismo instó a todos los prestadores de servicios turísticos a cumplir con la normatividad vigente y a ofrecer experiencias seguras, transparentes y de calidad, en línea con el prestigio de Cartagena como uno de los destinos más visitados del país.