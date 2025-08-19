En Ibagué capturaron a 13 personas e incautaron 277 armas blancas durante el puente festivo

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó el balance del puente festivo del 16 al 18 de agosto en el que en operativos y actividades de registró se logró la captura de 13 personas, se incautaron 277 armas blancas, 2 armas de fuego y 2 armas traumáticas.

El plan desarrollado durante el puente festivo se denominó ´Ibagué: Seguridad para todos´, enfocado en el incremento de los planes de control con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

Las cifras indican que se realizaron más de 863 planes de prevención del delito y control de personas, dentro de los cuales se resaltan 280 dirigidos al registro de ciudadanos que se transportan en motocicleta, 209 a vehículos de servicio público y el desarrollo de 2 caravanas por la seguridad con las que se impactaron las comunas 1,7,8,9,12 y 13.

“Estas intervenciones dieron como resultado 13 capturas de las cuales 11 fueron en flagrancia y 2 por orden judicial por delitos como homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, entre otros. También se logró la incautación de dos armas de fuego, 2 armas traumáticas y 68 gramos de bazuco”, indicó el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Sanciones por infringir las normas del Código Nacional de Policía

El balance indica que se impusieron 364 órdenes de comparendo. De estas, 277 fueron por el porte de armas cortopunzantes, 27 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, otras 18 por participar en riñas, 9 por irrespetar a las autoridades de policía y 5 por comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.138 llamadas, entre las que se destacaron 101 reportes por riña y 62 casos de violencia intrafamiliar.

“Estos resultados son el reflejo del compromiso de nuestros policías y del apoyo que recibimos de la comunidad, por eso reiteramos nuestro llamado a seguir trabajando unidos: Policía, autoridades locales y ciudadanía, con el fin de lograr una Ibagué más segura y en paz”, dijo el coronel Mora.

Dato: durante el puente festivo se hizo la solicitud de antecedentes a 33.039 personas y 25.694 antecedentes a vehículos y motocicletas.