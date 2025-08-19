En Cartagena habló la policía sobre un caso de presunta estafa a turistas mexicanos: ¿Qué dijo?

El Brigadier General, Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se refirió al caso de presunta estafa en la zona insular denunciado por una pareja de turistas mexicanos, donde, incluso, sujetos habrían exigido $1.800.000 para retornar a los extranjeros hasta tierra firme.

“Cuando la policía tiene conocimiento les presta todo el apoyo a estos turistas mexicanos para que pongan la denuncia, son atendidos, e inmediatamente en la zona insular se inicia la ubicación de esta embarcación. Al otro día, el dueño se presenta ante las autoridades junto con las dos personas que a través de la denuncia están siendo caracterizadas por su biotipo, y en este momento se tienen identificadas unas personas y por supuesto la policía está dejando a disposición todo lo que hemos tenido conocimiento a través de la denuncia para hacer una ampliación de la misma”, aseguró el comandante.

El alto oficial aclaró que si bien los presuntos responsables fueron individualizados, permanecen libres mientras el ente acusador logra corroborar la veracidad de los elementos materiales probatorios.