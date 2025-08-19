10AM10AM

El despliegue de buques en las costas busca combatir el narcoestado que es Venezuela: Jesús Romero

Jesús Daniel Romero, exoficial de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, explica en #10AM ¿Qué busca EE.UU. con el despliegue de tres buques de guerra en las costas de Venezuela?

Santiago Andrés Alvarez

Jesús Daniel Romero fue oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos, un hombre con más de tres décadas de servicio en roles militares, diplomáticos y de inteligencia.

Dada su experiencia, se le preguntó acerca del despliegue naval que ha tenido Estados Unidos en las costas de Venezuela. Según esto, Romero afirmó que “simplemente es el seguimiento de una operación que empezó hace muchos años”, pues, “existe plena evidencia de las actividades criminales transnacionales del Cartel de Los Soles”.

