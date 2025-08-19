El Compi llegó a San Pablo, María La Baja

Con el propósito de pavimentar en concreto rígido la calle central del corregimiento de San Pablo, llegó hasta está comunidad el programa Construcciones de Obras Motivadoras de Participación Integrales, COMPI.

Está iniciativa lidera por el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí y el mandatario local Ramiro González Mancilla, pretende realizar esta obra de 550 metros de largo y 6 metros y medio de ancho.

Según se dio a conocer una comisión liderada por Andrés Betancourt, del ente departamental fue recibida en la localidad por María Blanco Jiménez y los miembros de la junta de acción comunal.

Dentro de los compromisos pactados se estableció realizar la propuesta que sería financiada por los entes departamental, municipal y la propia comunidad.

La líder comunitaria María Blanco Jiménez, aseguró que se tiene pensado realizar una serie de actividades con la comunidad para explicarle cómo se va a realizar dicha obra.

Para la comunidad la posibilidad de pavimentar en concreto rígido está calle es de vital importancia y le siguen apostando a la transformación.