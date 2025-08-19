Cúcuta

Desplazamiento forzado tendría efecto sobre el incremento de inscripción de cédulas en Ocaña

Autoridades monitorean la situación

Impresión de cédulas / Foto: Colprensa.

Cúcuta

Los analistas políticos empezaron a analizar con lupa las alertas generadas recientemente por la Procuraduría General de la Nación, donde advierte que en cinco municipios del país se ha generado una inscripción inusual de cédulas.

Ocaña, es el municipio de Norte de Santander que aparece en este contexto, y donde se ha generado la alerta ante los efectos que esto pueda tener en el futuro de la agenda electoral.

Para el analista Allan Niño la situación podría estar relacionada con los factores de violencia asociados a el desplazamiento forzado que se ha registrado en la región del Catatumbo.

Sin embargo, también advirtió que le compete a las autoridades revisar las circunstancias geográficas en las que se esta presentando este fenómeno.

“Hay una situación que en efecto, la registraduría tendrá que entrar a revisar y tiene que ver con los factores que están incidiendo en esta alerta que se ha empezado a generar”.

