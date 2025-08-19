Desde Montería, Claudia López dijo que derrotará al ‘Petrismo’ y el ‘Uribismo’

La precandidata presidencial, Claudia López, dijo desde Montería, departamento de Córdoba, que está preparada para derrotar al ‘Petrismo’ y al ‘Uribismo’ en las elecciones de 2026, año en el que también se renovará la Cámara y el Senado.

La exalcaldesa de Bogotá dijo que ha llegado la hora de darle respuesta a los ciudadanos en materia de seguridad, un tema que le han pedido durante los recorridos que ha hecho por la Costa Caribe.

“Yo no estoy preocupada por mi seguridad, sino por la seguridad de 50 millones de colombianos. He pasado por 35 municipios del Caribe y la gente no habla de polarización, lo que le habla a uno es de las extorsiones por parte del Clan del Golfo, disidencias, ELN, Los Costeños, entre otros”, dije la aspirante.

López, quién busca oficializar candidatura mediante la recolección de firmas dijo que la paz total que impulsa el presente Gustavo Petro “ha sido un desastre” por las diferencias políticas que han tenido los líderes politicos de derecha e izquierda.

“El conflicto político se acabó desde hace 10 años, estamos en las que estamos porque porque la paz total ha sido equivocada y un desastre y por andar peleando entre Uribe, Santos, la paz, la no paz, dejamos de invertir en seguridad”, manifestó López.

La política detalló que Colombia tiene 75 mil soldados menos que hace 15 años, lo cual catálogo como “absurdo” porque, a su juicio, el grupo armando ilegal Clan del Golfo sigue creciendo.

López puntualizó que en su época como alcaldesa, ella y todos sus colegas del momento sufrieron en materia de seguridad porque no les alcanzaba la cantidad de funcionarios que tenían.

Acotó que de llegar resultar electa cómo presidenta, radicará el 7 de agosto en el Congreso la propuesta de una contribución de desarrollo regional.

“A las regiones no las podemos dejar a merced del crimen, cómo en el 2002 los más pudientes de Colombia nos vamos a meter una mano en el bolsillo para poder apoyar a las regiones”, agregó la precandidata presidencial.