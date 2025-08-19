Crece la preocupación por amenazas a líderes comunales en el Catatumbo

Catatumbo.

La situación de seguridad en el Catatumbo ha generado alarma entre las comunidades rurales, especialmente en el municipio de Tibú, donde se ha reportado un aumento significativo de amenazas hacia los líderes comunales.

Según testimonios de representantes de estas zonas, aproximadamente el 70% de los líderes ha recibido intimidaciones por parte de grupos armados, provocando desplazamientos y afectando directamente la capacidad de organización de las veredas.

Un líder comunal de la región expresó la urgencia de atender esta problemática: “En nuestro territorio los conflictos nos afectan a todas las comunidades y a los líderes comunales. Queremos la paz, y necesitamos que el gobierno y los grupos al margen de la ley nos escuchen y cesen el conflicto que impacta a nuestras veredas, donde hay personas desplazadas y comunidades desprotegidas”.

La persistencia de estas amenazas podría llevar al colapso del liderazgo comunal en el Catatumbo, advirtieron los voceros de la zona, quienes hicieron un llamado a las autoridades para garantizar seguridad y protección.

La desaparición de estas figuras locales afectaría la representación y el trabajo social en las veredas, dejando a la población rural en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia.

Organizaciones comunitarias y líderes de la región insisten en la necesidad de acciones inmediatas para frenar la escalada de la violencia y preservar la estructura comunal que sostiene la vida cotidiana de las comunidades del Catatumbo.