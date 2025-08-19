Corte Constitucional falla a favor de Altus Baquero y lo ratifica como magistrado del CNE

JUSTICIA

La Corte Constitucional decidió de fondo sobre una tutela que interpuso Altus Baquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra un fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como integrante del CNE.

El tribunal, desde el despacho del magistrado Héctor Carvajal, falló a favor de Baquero al considerar que hubo una violación al derecho de acceso a los cargos públicos.

Recordemos que la Sección Quinta del Consejo de Estado en junio de 2024 declaró nula la elección de Altus Alejandro Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral, periodo 2022-2026, por falsa motivación, expedición irregular e incumplimiento de las calidades y requisitos constitucionales y legales.

Según la corporación Baquero no cumplía con los 15 años de experiencia requeridos para el cargo. No obstante, en esta última decisión, la Corte determinó que si bien se analizaron los requisitos de experiencia la medida fue desproporcional al decretar la anulación.

En desarrollo...