Congresistas advierten falta de garantías de seguridad en el departamento

Cúcuta

Congresistas de oposición de Norte de Santander denuncian persecución y falta de garantías para movilizarse por el departamento.

Afirman que por lo menos en el 50% de la región hay riesgo para los desplazamientos como representantes de la oposición y en el marco del conflicto que se vive en los municipios.

“Sí nos tienen muy preocupados, no solo acá en Norte de Santander, en todo el país, que para hacer política desde la oposición no hay garantías. A la política, a los opositores nos están persiguiendo, nos están cazando. Para nosotros es totalmente inseguro y preocupante saber que no podemos recorrer más de la mitad del departamento, ya casi que ni a Ocaña podemos ir” dijo Juan Felipe Corzo, representante a la cámara.

Manifiestan la preocupación que ha venido en aumento para ejercer la política en algunos municipios, ya que aseguran no se está dando la protección necesaria hacia ellos por parte del Estado.

“Cúcuta es una ciudad que a raíz de esa guerra que ha tenido estos dos grupos armados organizados como las FARC y el ELN, hoy tiene mucha presencia de estos criminales y no hay garantías para la oposición. No solo por el actuar de estos grupos terroristas, sino porque el gobierno nos desprotege. ¿Cuántas solicitudes de reforzamiento de seguridad hemos tenido todos nosotros? Y ninguna atención. Nos quieren desproteger, no nos quieren dejar hacer campaña y en esa medida va a ser muy difícil competir contra un gobierno corrupto” puntualizó Corzo.

Temen que la falta de seguridad se convierta en una estrategia frente a las próximas elecciones.