Capturado hombre señalado de asesinar y torturar a un niño de dos años en Cúcuta

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó en el barrio 7 de Agosto a Jhosman Arley Cárdenas Pérez, conocido como alias ‘Rolo’, de 24 años, quien era requerido por las autoridades mediante una orden judicial por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada.

La orden de captura fue emitida el 11 de agosto de 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Mixto de Cúcuta.

Según las investigaciones, Cárdenas Pérez sería el autor material del asesinato y tortura de un niño de dos años, ocurrido el 22 de julio de 2022 en el barrio La Concordia, donde el menor fue golpeado hasta morir, presuntamente porque lloraba.

Tras su detención, alias ‘Rolo’ fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.