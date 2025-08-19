Cambio Radical no asistirá a reunión del Gobierno sobre el Presupuesto 2026

Colombia

Los siete coordinadores ponentes del Presupuesto General del Partido Cambio Radical, anuncian que no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno para este miércoles 20 de agosto en la Casa de Nariño, donde se pretende discutir el proyecto de presupuesto para el año 2026.

De acuerdo con la colectividad, el proyecto presentado “está desfinanciado” y dependen de una reforma tributaria que aún no ha sido radicada y se basa en “posibles ingresos” que, según advierten, ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

“El presupuesto presentado para 2026 constituye una burla, pues está desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada, proyectado sobre “posibles ingresos” que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, aseguraron.

Además, cuestionaron que el presupuesto contemple un incremento de 29,7 billones de pesos en gastos de funcionamiento, lo que afirman que puede “privilegiar la burocracia sobre la inversión social y las necesidades de los colombianos”.

El partido reiteró que el escenario adecuado para un debate técnico y serio sobre el presupuesto son las comisiones económicas del Congreso y no reuniones políticas en Palacio.

Finalmente, los coordinadores del presupuesto general de este partido, informan que cuentan con el respaldo de las directivas y de toda la bancada de Cambio Radical.