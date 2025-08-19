Avanzan obras de mejoramiento vial en Santiago, Norte de Santander

Norte de Santander.

Las obras de mejoramiento de la malla vial en la vía secundaria que comunica al municipio de Santiago han generado inconvenientes en la movilidad, debido a cierres parciales y retrasos temporales.

Hugo Galvis, personero municipal, explicó que estas intervenciones eran necesarias para garantizar la seguridad y el buen estado de las vías, beneficiando a residentes y turistas.

“Entendemos que los cierres afectan a la comunidad, pero hemos explicado en reuniones que hay que hacer algunos sacrificios para luego disfrutar de una vía en excelente estado. Santiago es un municipio turístico y la mejora de las carreteras permitirá un mayor flujo de visitantes, lo que beneficiará a comerciantes y habitantes”, señaló Galvis.

Según el funcionario, el tramo 2 de la vía ya recibió la primera capa asfáltica, eliminando gran parte de los cierres en ese sector.

Actualmente, los cierres se concentran en el tramo 1, conocido como La Peña de los Compadres, pero avanzan progresivamente.

Se espera que en aproximadamente tres meses la vía esté completamente habilitada y en óptimas condiciones, cumpliendo con el cronograma proyectado para diciembre.