A la cárcel adulto mayor por presunto abuso sexual a una niña en Altos del Rosario, Bolívar

Cartagena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres quienes en hechos independientes habrían cometido delitos sexuales en el barrio Las Brisas del municipio de Altos del Rosario (Bolívar).

Fiscales seccionales imputaron a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que ninguno aceptó.

El primer caso se registró el 12 de abril anterior, e involucraría a Ariel de Jesús Imbreth Chacón. Al parecer, esta persona irrumpió en la vivienda donde se encontraba una mujer de 34 años a quien, se cree, intimidó y amenazó con un arma de fuego y una cortopunzante para accederla carnalmente. La Policía Nacional capturó el pasado 30 de julio al procesado, en el barrio La Cruz de Mompox (Bolívar).

Por otros hechos, fue asegurado un hombre de 62 años presuntamente responsable de agredir sexualmente a la nieta de su compañera sentimental. El adulto mayor aprovecharía los momentos en que su pareja lo dejaba a solas con la menor de 8 años, para someterla a vejámenes sexuales.

La más reciente agresión se registró el pasado 31 de julio último, cuando familiares de la niña se percataron de lo sucedido y la trasladaron a un centro asistencial. Por estos hechos el investigado fue capturado por la Policía nacional.

Por disposición judicial los señalados agresores cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.