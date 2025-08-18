Welcome to the Jungle’, el más reciente libro de Jacobo Celnik
Jacobo Celnik, escritor bogotano reconocido por su obra dedicada al género del rock, presenta su nuevo libro ‘Welcome to the Jungle’, en el que el rock norteamericano de los años 80 se convierte en protagonista.
Autor de títulos como ‘Satisfaction. Conversaciones con el rock’, ‘La causa nacional: historias del rock en Colombia’, y ‘Rockestra: entrevistas a grandes del rock’, explicó en el programa A Vivir Que Son Dos Días de Caracol Radio cómo nació esta nueva publicación.
“El punto de partida surge a partir de un post de Facebook sobre Billy Joel. A raíz de esa crítica decidí escuchar el álbum Glass Houses (1980) y encontré allí el punto de partida del libro. El objetivo fue recuperar, en 90 reseñas, el sonido de toda una era y destacar leyendas que sobrevivieron a los años 80. Busqué rescatar discos olvidados, no tan mediáticos, con la necesidad de recuperar a artistas y bandas de los que poco se habla. La intención era mostrar cómo se llegó a ese sonido característico del rock, conocido como glam metal o hard rock”, contó Jacobo.
En sus páginas, ‘Welcome to the Jungle’ invita al lector a reconectarse con canciones y álbumes que parecían olvidados, despertando la ilusión que traían géneros como el heavy metal, el new wave o el pop rebelde que marcaron la industria musical, la radio y la televisión de la época de los 80. Más que una obra musical, este libro se convierte en un homenaje a los ídolos que, con sus producciones, dejaron una huella imborrable en la memoria de los amantes del rock.