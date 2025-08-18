'Welcome to the Jungle’, el más reciente libro de Jacobo Celnik

Autor de títulos como ‘Satisfaction. Conversaciones con el rock’, ‘La causa nacional: historias del rock en Colombia’, y ‘Rockestra: entrevistas a grandes del rock’, explicó en el programa A Vivir Que Son Dos Días de Caracol Radio cómo nació esta nueva publicación.

“El punto de partida surge a partir de un post de Facebook sobre Billy Joel. A raíz de esa crítica decidí escuchar el álbum Glass Houses (1980) y encontré allí el punto de partida del libro. El objetivo fue recuperar, en 90 reseñas, el sonido de toda una era y destacar leyendas que sobrevivieron a los años 80. Busqué rescatar discos olvidados, no tan mediáticos, con la necesidad de recuperar a artistas y bandas de los que poco se habla. La intención era mostrar cómo se llegó a ese sonido característico del rock, conocido como glam metal o hard rock”, contó Jacobo.

En sus páginas, ‘Welcome to the Jungle’ invita al lector a reconectarse con canciones y álbumes que parecían olvidados, despertando la ilusión que traían géneros como el heavy metal, el new wave o el pop rebelde que marcaron la industria musical, la radio y la televisión de la época de los 80. Más que una obra musical, este libro se convierte en un homenaje a los ídolos que, con sus producciones, dejaron una huella imborrable en la memoria de los amantes del rock.