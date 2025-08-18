Un muerto y tres heridos en ataques violentos en el área metropolitana

Cúcuta

Tres acciones violentas se registraron durante las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta dejando a una persona muerta y tres heridas.

El primer caso se presentó en un establecimiento comercial sobre la avenida Las Américas, donde en hechos que son materia de investigación un hombre resultó herido y varias personas fueron capturadas.

La alerta fue generada por los habitantes de las viviendas aledañas al establecimiento, quienes reportaron gritos y alteración al orden público, por lo que la Policía Metropolitana hizo presencia y en el interior hallaron a una persona con graves lesiones y en estado de alteración que aseguraba había sido atacada por otro grupo de hombres, que además le manifestaban iban a acabar con su vida y lo iban a descuartizar.

Los presuntos atacantes intentaron huir por la parte trasera del local saltando a los techos de las viviendas contiguas, pero en una rápida reacción las autoridades lograron la captura de cinco personas.

Ahora se adelantan las investigaciones para determinar lo que realmente sucedió, mientras la administración municipal realiza los respectivos procedimientos con el establecimiento que al parecer no cuenta con los permisos necesarios y presuntamente estaría funcionando como expendio de drogas.

El segundo caso fue reportado sobre el anillo vial occidental en la vereda San Isidro del municipio de San Cayetano.

Hasta allí llegaron sujetos armados en una motocicleta y dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas que se encontraba en un establecimiento comercial para después huir del sitio.

En el hecho una pareja resultó herida y fue trasladada de urgencia hasta el Policlínico de la ciudadela Juan Atalaya para recibir la respectiva atención médica.

Y un tercer ataque se reportó en el barrio Carlos Pizarro, donde un hombre que se movilizaba en motocicleta fue asesinado a disparos.

Según la información preliminar, la víctima no era habitante de la zona y al parecer había sido citado en el lugar del homicidio.