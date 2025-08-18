Tres toneladas de marihuana incautadas en vías entre el Huila y Caquetá

Neiva

La operación se produjo de manera simultánea en ambos departamentos. El primero se registró sobre el eje vial que comunica al departamento del Huila con el Caquetá, donde fue interceptado un furgón cargado con paquetes rectangulares de marihuana. El segundo se produjo en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional N.° 20, en el tramo Florencia – El Pórtico (Caquetá), donde las tropas verificaron un camión que también transportaba un significativo cargamento del narcótico.

En total, la operación permitió la incautación de aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana listas para su comercialización. Durante el procedimiento fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en los automotores y que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, serían integrantes del GAO-r Dagoberto Ramos Ortiz del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción Iván Mordisco.

Uno de los capturados intentó sobornar a los soldados con la suma de 100 millones de pesos para permitir el tránsito del cargamento.

El material incautado, los vehículos y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan los actos urgentes, las pruebas de identificación y los procesos de judicialización correspondientes.