Selección de Argentina reveló prelista de convocados para disputar Eliminatorias al Mundial 2026

Este lunes 18 de agosto, la Selección de Argentina, por medio de sus redes sociales, dio a conocer los convocados para enfrentar las últimas dos fechas de eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

El capitán, Lionel Messi, y el nuevo fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, y varios jugadores inesperados son las principales novedades de la lista del seleccionador argentino de fútbol. Del mismo modo, aparece el nombre del delantero de Palmeiras, José Manuel López, mientras que la gran ausencia es la de Franco Armani, reemplazado por Walter Benítez.

Franco Mastantuono, de estar en la lista definitiva, será citado por segunda vez, luego de acudir al llamado para los encuentros ante Chile y Colombia. El joven, ex River Plate, recibió una gran noticia al integrar la prelista, justo el mismo día que fue convocado por el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, para el estreno por Liga de España ante Osasuna el martes 19 de agosto.

Por un lado, sorprendió el regreso de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth), los dos últimos en la misma posición de laterales izquierdos, donde ya figura Nicolás Tagliafico.

Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como 1907), Valentín Carboni (Genoa), Claudio Echeverri (Manchester City) y José Manuel López (Palmeiras) son cinco de los hombres que están confirmados por el entrenador Scaloni.

La prelista de 31 convocados incluye a 18 jugadores que formaron parte del plantel campeón del mundo. Están citados para los partidos contra Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires, y contra Ecuador, como visitantes, el 9 de septiembre.

Recordemos que Argentina se medirá con Venezuela y Ecuador en el cierre de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina es quien lidera la tabla de clasificación sudamericana con 35 puntos y 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil. Esas tres selecciones ya están clasificadas a la Copa Mundial de Fútbol que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Esta es la prelista completa de la Selección Argentina