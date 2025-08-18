Justicia

Procuraduría presenta cargos al expresidente de la Nueva EPS por destinación indebida de recursos

De acuerdo con el ente de control, el exfuncionario habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública.

Un paciente solicitó una cama hospitalaria, pero la devolvió porque no combinaba con la decoración de su hogar: José Fernando Cardona Uribe. Foto: Colprensa

Paola Poveda

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario “Plan Semilla” por un valor de más de $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La Procuraduría señala que en el 2020 el Cardona Uribe omite que los dineros que avaló, correspondientes a la iniciativa denominada “Plan Semilla”, solo podían destinarse al aseguramiento en salud.

De acuerdo con el ente de control, el exfuncionario habría “quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, explican.

