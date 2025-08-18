Preocupación por daños en puente sobre la vía de acceso a Toledo

Cúcuta

Hay preocupación en el municipio de Toledo, por las fuertes lluvias y los daños que estas han causado en la vía principal que los podría dejar incomunicados.

El principal dolor de cabeza se encuentra en la vereda Santa Ana sobre una infraestructura conocida como el puente “El Cojito” que desde hace varios meses ha sufrido daños por las intensas lluvias y donde se venían adelantando obras que no han sido terminadas.

“La obra no ha tenido la continuidad esperada, no se ha avanzado de manera satisfactoria en la construcción. Entonces, en esta temporada alta de fuertes lluvias, lo que se ha generado es que lo poco que se ha realizado de la obra ya está a punto de colapsar debido a la magnitud de las fuertes lluvias. Una estructura que está débil, la cual no se ha avanzado como se esperaba y como se había anunciado, entonces ya está presentando estas fisuras que son visibles y que generan gran preocupación” dijo a Caracol Radio uno de los líderes sociales del municipio de Toledo.

Esta es la principal ruta de acceso de esta localidad que conecta con Chinácota y la ciudad de Cúcuta, por lo que temen que las lluvias sigan generando daños.

“Las lluvias continúan de manera ascendente y cada vez con mayor contundencia, lo cual es un riesgo alto de que colapse la vía de nuevo totalmente en ese punto y quede el municipio de Toledo de nuevo incomunicado por su vía principal de acceso hacia la capital del departamento” puntualizó.

Estos daños generan temor en comunidades educativas y productores campesinos de la zona que a diario utilizan este importante corredor vial.