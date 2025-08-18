Mateo Galindo: su trayectoria en el cine y su proyecto audiovisual

Mateo Galindo, oriundo de Bucaramanga, Santander, es un cineasta apasionado por narrar historias que conectan con el público y visibilizan las raíces de su región. Su trayectoria artística ha estado marcada por grandes producciones y exigentes retos.

Es fundador de Guane Films, una productora conformada por jóvenes santandereanos que trabajan por llevar las historias de su región dentro y fuera del país. Bajo su dirección y con el esfuerzo de su equipo, han realizado producciones reconocidas en festivales internacionales. Entre ellas se destaca Sala de Espera, galardonada como Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine del Mar en Uruguay y como Mejor Cortometraje Iberoamericano.

Actualmente, Mateo reside en Los Ángeles, California, donde cursa una maestría en Dirección de Cine en la New York Film Academy. Desde allí, continúa desarrollando proyectos que nacen tanto de su aprendizaje académico como de sus raíces en Santander. Un ejemplo claro es la miniserie documental ‘Los coleccionistas, al son de una pasión’, que retrata la vida de los coleccionistas de vinilos en Bucaramanga.

El proyecto nació de una visita inesperada, “Una vez en Bucaramanga, mi productora Lida Prada insistió en que fuéramos a un restaurante que le parecía visualmente increíble. Llegamos a las 11 de la noche a ‘La Esquinita’, un lugar lleno de vinilos, pinturas y señores de 80 años bailando, tomando y disfrutando. Me pareció impresionante. Empezamos a investigar y encontramos un tesoro: un grupo de coleccionistas de vinilos con piezas bellísimas. Yo los catalogué como los guardianes de la música. Hablamos con ellos, les dijimos que estábamos interesados en contar su historia y de allí nace este proyecto”, contó Mateo a Caracol Radio.

Con esta producción, el cineasta quedó con ganas de seguir explorando el universo de los vinilos, el amor por la música y la manera en que ésta atraviesa la vida de sus protagonistas. Esa inspiración se transformó en su proyecto audiovisual más grande en Estados Unidos.

Se trata de ‘The Vinyl Collection’, la historia del señor García, un anciano latino viudo que utiliza su pasión por los discos de vinilo para sobrellevar la pérdida de Julieta, el amor de su vida. Sin embargo, cuando dos ladrones intentan robarle, se verán atrapados en una trampa musical mortal donde los límites entre el crimen, el amor y la realidad se difuminan al ritmo de un tango. Mateo expone que este proyecto está en la fase de posproducción y que esta obra se convirtió en un homenaje a los coleccionistas de vinilos y al amor que le entregan a la música.

Su recorrido en la industria audiovisual ha sido versátil, ha trabajado como asistente de dirección en producciones para Disney, Amazon Prime y Netflix, en proyectos como Medusa, y la adaptación de Cien años de soledad. Asimismo, ha impulsado desde Guane Films propuestas en la televisión colombiana y otras iniciativas independientes.

Para Mateo, cada experiencia en grandes producciones ha sido una fuente de aprendizaje que aplica en su propuesta personal,desde gestionar proyectos, buscar convocatorias y abrir espacios para que las historias colombianas sean realizadas.

Aunque hoy vive fuera del país, sus proyectos van tejidos a sus raíces. Por eso busca visibilizar la identidad y la diversidad cultural colombiana. Así lo contó a ‘A Vivir Que Son Dos Días’, al anunciar un nuevo proyecto que inicia en agosto en alianza con el Canal TRO y el Ministerio TIC, fortaleciendo la producción audiovisual regional.