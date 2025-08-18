Justo Bolívar de la gobernación llegó hasta Hatillo y Barranco de Loba

Niñas y niños de los municipios de Hatillo de Loba y Barranco de Loba fueron sorprendidos con la visita de Justo Bolívar, el programa de la Gobernación que arribó a estas poblaciones con charlas de salud oral, prevención del abuso sexual y atenciones de optometría y pediatría para la niñez.

“Con Justo Bolívar seguimos en el territorio con salud y asistencia social; priorizamos a la niñez y a los adultos mayores en Las Lobas”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Justo Bolívar continúa en el territorio acercando la justicia y llevando servicios gratuitos a todos los rincones del departamento. Durante las jornadas en Las Lobas se atendieron 1.187 personas, quienes recibieron atención en más de 40 servicios prestados por la Gobernación de Bolívar, entidades aliadas y voluntarios.

“Seguimos en el territorio acercando la oferta institucional de la Gobernación, gracias al trabajo articulado con las alcaldías municipales y las entidades aliadas que prestan servicios gratuitos para beneficiar a la población”, señaló Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar.

Consultorios jurídicos

La señora Melissa fue una de las beneficiarias del consultorio jurídico: solicitó asesoría porque la EPS a la que está afiliada su hija —una menor con discapacidad física— no le está brindando atención, pese a existir una orden judicial.

“Pese a que existe una orden judicial, la hija de la señora Melissa no recibe el tratamiento. Como consultorio jurídico, presentaremos un incidente de desacato”, aseguró Julio Herrera, voluntario y estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú.

Justo Bolívar se toma Cartagena

El programa llegará el 22 de agosto a la Institución Educativa Jorge García Usta del barrio Bicentenario, a partir de las 6:00 a. m., con servicios gratuitos en justicia, salud, bienestar y recreación.