Hombre perdió dos dedos de su mano en una riña en el barrio Sinaí de Manizales

Manizales

Dos personas están capturadas luego de una pelea en el barrio Sinaí de Manizales. En esta riña uno de los implicados perdió dos dedos de su mano. Los aprehendidos fueron identificados como Nicolás Steven, de 24 años, y José William, de 36.

Juan Felipe Álvarez, secretario del Interior E de Manizales informó que en el barrio Sinaí se presentó una riña donde se vieron involucrados estas dos personas, las cuales tenían un machete y un cuchillo.

Uno de los hombres involucrados perdió dos dedos de su mano, de inmediato fue trasladado a la clínica San cayetano. Estas dos personas fueron capturadas por este hecho. El secretario lamentó que estos hechos de intolerancia se sigan presentando en la ciudad de Manizales

“Donde dos personas que se encontraban bajo el influjo de bebidas embriagantes tuvieron una riña y desafortunadamente en esta riña uno de ellos utilizó arma cortopunzante, causándole lesiones en una de las manos a uno de los individuos, quien desafortunadamente producto de las lesiones perdió dos de sus dedos.

Inmediatamente fue trasladado a un centro clínico hospitalario”, explicó Álvarez.

Las personas están a la espera de las audiencias preliminares donde se determinará si su captura es legal o ilegal