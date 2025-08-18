En Circasia, Quindío elaboran monumento en homenaje a excarretilleros y sus caballos

Armenia

Buenas Noticias, En el municipio de Circasia en el Quindío elaboraron un monumento como homenaje a los excarretilleros y los caballos que durante años se dedicaron a los vehículos de tracción animal, pero hoy realizan otras labores y los caballitos se pensionaron.

En el parque principal del municipio libre del Quindío fue ubicado el monumento en honor a los excarretilleros que durante años ejercieron este oficio para sostener a sus familias y contribuir al desarrollo local.

Esta obra lleva inscritos los nombres de cada excarretilleros junto al de su caballo, será un recordatorio permanente de su esfuerzo y dedicación. El monumento conmemora el 19 de julio de 2025, fecha en la que se concretó la sustitución de la tracción animal, marcando un cambio histórico hacia el bienestar de los animales y la dignificación del trabajo humano.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña en diálogo con Caracol Radio Armenia expresó “el municipio de Circasia, como parte del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, con el componente metálico de las carretillas que fueron sacadas de circulación del municipio, generó a través de Samuel Henao, un joven talentoso del municipio, la posibilidad de elaborar un monumento en donde hay varios elementos combinados con relación a lo que fue el proceso de sustitución.

Monumento en homenaje a los excarretilleros y sus caballos en Circasia, Quindío. Foto: Cortesía alcaldía de Circasia

Y agregó el mandatario “con el nombre de cada uno de los excarretilleros y el respectivo nombre de sus caballos, también con unos símbolos de unión, de ruptura de cadenas, de anclaje que básicamente traducen que el trabajo en equipo permitió un gran paso hacia el bienestar animal y, por supuesto, una apuesta en materia de protección animal.

Es un proceso integral. Yo creo que pocos municipios en el país lo han hecho, como Circasia, en donde realmente le dio aplicación a la ley 2138 de 2021 en todos sus componentes y este monumento va a quedar aquí para que propios y visitantes recuerden que un 19 de julio del 2025 el municipio de Circasia eliminó la atracción animal de sus calles, puntualizo el alcalde de Circasia.