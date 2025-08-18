Elemezeta: la revolución de la champeta urbana que nace en Corozal

Con apenas 16 años, Camilo Jiménez —mejor conocido como Elemezeta— se erige como la promesa más vibrante del nuevo sonido caribeño. Nacido y criado en Corozal (Colombia), este joven cantautor ha logrado que un público fresco y diverso no solo cante sus letras, sino que sienta cada bajo y cada percusión como un llamado a la pista de baile.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un viaje musical forjado en casa

Desde niño, Elemezeta pintaba de ritmo cada rincón de su hogar: mientras su hermano acariciaba las cuerdas de la guitarra, él improvisaba rondas y corridos que hoy suenan a preludio de grandes éxitos.

Ese espíritu inquieto se potenció en la pandemia, cuando exploró secuenciadores online desde su cuarto. Sus primeros beats volaron por salas de Discord, donde, con apenas 12 años, vendía pistas a artistas emergentes convirtiéndose en un productor en cuerpo de niño.

Del reguetón casero al latido champetero

Sus primeros lanzamientos fueron cortes urbanos de línea reguetonera: “Babydoll”, “Imagina mi edad” y “Brujería” degustaron ese aire caribeño ligero, pero algo faltaba. El clic ocurrió en una fiesta de quince años: al subir al escenario junto a Luister La Voz, Lil Silvio, y Criss y Ronny, descubrió el magnetismo de la champeta urbana. Esa chispa encendió “Rompecabeza”, su sencillo más ambicioso hasta la fecha.

“Rompecabeza”: un himno con sabor a Caribe

La pista fusiona guitarras eléctricas cortantes, coletazos de tambora y líneas de bajo profundas. En la letra, Elemezeta descompone el caos sentimental de un amor que encaja pieza por pieza, invitando al oyente a armar su propia historia de pasión y descontrol. El videoclip, rodado entre calles coloniales y playas vírgenes, ya acumula miles de reproducciones, convirtiendo a “Rompecabeza” en un fenómeno local que apunta a desbordar fronteras.

Actualmente, Camilo equilibra compromisos escolares con sesiones de estudio de samples y mezclas nocturnas. Es esa disciplina la que le permite soñar con giras regionales, colaboraciones internacionales y, sobre todo, llevar la champeta de Corozal a cada rincón del planeta sin olvidar sus raíces.

Puedes escuchar “Rompecabezas” a través de su canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jRR0PP2fxfM y seguirlo en sus redes sociales, como @jamezelemezeta