“El discurso político tiene consecuencias, se materializa en hechos violentos”: Galán a Petro
En el Cementerio Central de Bogotá se realizó la ceremonia de conmemoración a Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, al cumplirse 36 años de su asesinato, un hecho que marcó la historia colombiana en los años 80 y 90. A la entrega floral y la eucaristía asistieron familiares, amigos y seguidores que rindieron homenaje a su memoria y legado.
Durante el acto, su hijo, Juan Manuel Galán, en presencia de su madre y hermanos, envió un mensaje a Gustavo Petro. “El discurso político tiene consecuencias, se materializa en hechos violentos. El mensaje para el presidente de la República es que tengamos un discurso de paz, responsable, de unidad y solamente unidos podemos salir adelante los colombianos”, decía,
Además, insiste que: “El (Gustavo Petro) tiene la mayor responsabilidad de que su discurso político no conduzca a más hechos de violencia en nuestro país”. También aprovechó la ocasión para rendir homenaje al exsenador Miguel Uribe Turbay, recientemente asesinado, y a quien recordó como otra víctima de las mismas causas que acabaron con la vida de su padre.
La conmemoración se convirtió en un espacio de memoria y un llamado a la responsabilidad política, a la necesidad de construir un país desde la paz y la reconciliación.