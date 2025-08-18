Ejército Nacional despidió con honores a soldado muerto en el sur de Bolívar

En Santa Marta- Magdalena, el comandante del Ejército de Colombia, brigadier general William Fernando Prieto Ruiz acompañó a los familiares, amigos y compañeros en las exequias del soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien fue asesinado en la vereda La Pradera, del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Según las investigaciones el crimen fue realizado por miembros del Grupo Armado Organizado ELN, mientras el fallecido uniformado cumplía con su misión constitucional.​

“Su valentía, compromiso y entrega jamás serán olvidados.​ Su memoria vive en cada uno de nosotros", dijo la institución.