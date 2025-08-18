Duván Zapata volvió a jugar con el Torino, tras grave lesión: ¿Cuánto tiempo estuvo de baja?. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Y un día regresó Duván Zapata a las canchas! Tras casi un año de ausencia por cuenta de una complicada lesión, el delantero colombiano volvió a sumar a minutos de competencia y así lo hizo en la victoria 1-2 de su equipo, Torino, frente al Modena en la primera ronda de la Copa Italia.

Es preciso recordar que el delantero había jugado el pasado 10 de agosto, pero lo hizo en duelo amistoso ante Valencia. Ahora lo hizo en competición oficial.

El único gol del partido por Copa se produjo al minuto 51, cuando el arquero Leandro Chichizola dejó un rebote corto dentro del área, que Nikola Vlašić capitalizó con un certero remate al primer palo. Soberbia anotación para la clasificación a la siguiente ronda.

Vea acá las mejores acciones del partido:

¿Cuánto tiempo estuvo de baja Duván Zapata?

El ingreso de Duván se produjo en medio de aplausos a los 88 minutos. El vallecaucano sufrió una rotura de ligamento cruzado en octubre del 2024, lesión que le hizo perderse por completo la temporada anterior. Ahora, diez meses después, vuelve a sumar minutos de manera oficial.

Fue un puñado de minutos en el que Zapata portó el gafete de capitán y pidió en un par de ocasiones el balón. Si bien se lo ve lento, el ritmo de competencia seguramente le vendrá bien en su nivel.

Le puede interesar: Equipo de la Premier League va en serio por Jhon Lucumí: presentó oferta oficial al Bolonia

Duván Zapata, en su regreso a las canchas con el Torino / Twitter: @TorinoFC_1906. Ampliar

Precisamente, la próxima salida del Torino será ni más ni menos que frente al Inter de Milán en el inicio de la Serie A italiana. El duelo válido por la primera jornada del campeonato local se disputará el lunes 25 de agosto a partir de la 1:45 de la tarde.

Duván Zapata va entonces por su partido número 47 con la casaca granate del Torino, recordando que por lo pronto suma 16 goles y 4 asistencias.