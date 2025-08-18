Comunidad Cristiana La Unción lideró ‘arrodillatón’ en Cartagena

Cientos de personas se congregaron en la Plaza de la Aduana de Cartagena en un gran ‘arrodillatón’ convocado por la Comunidad Cristiana La Unción, un evento marcado por la oración y la esperanza en tiempos de dificultad para la nación.

Durante la jornada, el apóstol Esteban Acosta declaró que “viene una exaltación muy fuerte para Colombia y para Cartagena, porque esta es tierra del Espíritu Santo. Profetizamos que la esclavitud, la corrupción y el pecado huyen, y que vendrán tiempos mejores para la ciudad y el país”.

Asimismo, resaltó que el próximo gobernante de Colombia, sea hombre o mujer, será escogido por su corazón.

En el encuentro se proclamaron siete declaraciones proféticas para Colombia:

1. La nación se levantará como tierra de paz y justicia.

2. Las cadenas de la corrupción se rompen y hombres y mujeres íntegros gobernarán.

3. La violencia que por generaciones ha marcado a Colombia será transformada en clamor de oración y unidad nacional.

4. Los altares de idolatría y hechicería caen en el nombre de Jesús, y Colombia será exaltada.

5. El país será un faro misionero para las naciones, enviando obreros a los cinco continentes y convirtiéndose en tierra de avivamiento.

6. Los jóvenes se levantarán como una generación de fuego, rechazando las drogas y el pecado, y abrazando la santidad.

7. El Espíritu Santo soplará sobre Colombia, trayendo restauración y esperanza.

Entre cánticos, lágrimas y clamores, los asistentes elevaron su voz convencidos de que Dios escuchó la oración de su pueblo, y que un nuevo tiempo de transformación espiritual se avecina para la nación.